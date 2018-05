Bouwbedrijven dit jaar op zoek naar 48.000 vakmensen

Over de hele breedte is er nu een personeelstekort in de bouw, meldt het UWV woensdag. De energietransitie zal vooral tot meer werk in de installatiebranche leiden.

Installateurs zijn nodig om bijvoorbeeld gebouwen energiezuinig te maken en laadpalen voor elektrische auto's te plaatsen.

"Gekwalificeerde elektriciens, installatiemonteurs, bouwkundig tekenaars en ingenieurs zullen moeilijker voorhanden zijn. Dit geldt ook voor vakmensen op de bouwplaats, zoals schilders, metselaars, stukadoors en dakdekkers", aldus de uitkeringsinstantie.

Het aantal WW-uitkeringen daalt door aantrekkende werkgelegenheid in de bouw. In 2017 vroegen 31.800 werknemers met een baan in de bouw of installatiesector een WW-uitkering aan. Tijdens het hoogtepunt van de crisis in de bouw werden liefst 85.200 nieuwe WW-uitkeringen aangevraagd vanuit de branche.

Werk jij in de bouw? Deel in de NUjij-reacties of jij wat merkt van het personeelstekort.