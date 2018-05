Bedrijven beloven extra inspanning voor vrouwen aan de top

Dat maken ondernemersorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) woensdag bekend in een gezamenlijk persbericht.

De partijen zullen onder meer de aanstaande benoemingen bij bedrijven beter in kaart brengen. Grote bedrijven worden actief op bestuursniveau benaderd om meer te doen met de database waarin inmiddels zo'n vijftienhonderd potentiële topvrouwen staan. Ook in selectiecommissies moeten meer vrouwen zitting krijgen.

Verder zal het verzoek worden gedaan om "diversiteit in de bestuurskamers" tot een van de speerpunten van de bedrijfscode te maken.

Ondanks het wettelijk streefcijfer van 30 procent blijft het aandeel vrouwen in bestuursfuncties laag. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur is nu zo'n 12 procent en voor raden van commissarissen is het aandeel 16 procent.

In 2019 maakt het kabinet de balans op. De extra acties moeten zorgen voor een eindsprint richting dat moment.

