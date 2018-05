Aantal vaste werknemers groeit relatief harder dan aantal flexwerkers

In het eerste kwartaal waren er 124.000 meer werknemers met een vast contract dan een jaar eerder. Dat is een toename van 2,4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide in dezelfde periode met 2 procent. Er kwamen 38.000 werknemers met zo'n arbeidsrelatie bij.

Het aandeel werknemers met een vast contract is hierdoor iets groter dan een jaar eerder en kwam uit op 73,3 procent. Er kwamen met name werkenden met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan bij.

Spanning

Het CBS laat verder weten dat de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal verder is toegenomen. Zo kwamen er achtduizend vacatures bij, terwijl het aantal werklozen juist met 30.000 afnam.

Eind maart waren er 235.000 openstaande vacatures. Het aantal vacatures stijgt al bijna vijf jaar achtereen. Er zijn nu meer dan tweeënhalf keer zoveel vacatures als halverwege 2013. Alleen in de jaren 2006 en 2008 waren er meer vacatures dan nu.

Tegenover elke openstaande vacatures stonden in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 1,6 werklozen. Volgens de gegevens van het CBS is de arbeidsmarkt al twee kwartalen achtereen gespannen.

Dit betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is, terwijl het beschikbare aanbod relatief klein is.

Werkloosheid

In het eerste kwartaal waren er volgens de definitie van International Labour Organization (ILO) 368.000 mensen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.

Dit is een daling van 30.000 in vergelijking met het voorgaande kwartaal en komt neer op 4,1 procent van de beroepsbevolking.

Het totale aantal banen is opnieuw flink gegroeid. Het ging om een stijging van 76.000, de grootste groei sinds het tweede kwartaal van 2007. Hierbij zijn zowel banen van werknemers als van zelfstandigen meegerekend.

Er waren in het eerste kwartaal bijna 8,3 miljoen banen voor werknemers en bijna 2,1 miljoen banen voor zelfstandigen.

Handel

In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca is het aantal banen het meest gegroeid. Het ging om een toename van 23.000 banen. Ook in de zakelijke dienstverlening (21.000), uitzendbranche (17.000) en zorg (5.000) nam het aantal banen flink toe.

CBS meldt daarnaast dat het aantal door werknemers en zelfstandigen gewerkte uren in het eerste kwartaal op 3,3 miljard uren is uitgekomen. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,4 procent meer dan eind 2017.