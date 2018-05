Campagne van start over omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk

De bewustwordings- en voorlichtingscampagne moet ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers van gevaarlijke stoffen op het werk afneemt.

Jaarlijks overlijden circa 4.100 mensen aan een ziekte die verband houdt met het werk dat zij doen of in het verleden hebben gedaan, schreef de Inspectie SZW half april nog in een rapport. Bijna 3.000 van die sterfgevallen zijn te wijten aan werken met gevaarlijke stoffen.

Ruim een miljoen Nederlanders hebben te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Vaak gaat het om gevaarlijke stoffen als kwartsstof en isocynaten op bouwplaatsen, houtstof in meubelmakerijen, dieselrook in garages en lasrook in metaalbedrijven, maar ook om meelstof in bakkerijen.

Aandoeningen

De aandoeningen die mensen door de stoffen kunnen krijgen, zijn bijvoorbeeld astma, COPD, infecties, longfibrose of kanker. Het kan jaren duren voordat ziekteverschijnselen optreden.

Gepensioneerden vormen 80 procent van alle mensen die overlijden door werken met gevaarlijke stoffen. ''Gevaarlijke stoffen zijn sluipmoordenaars", aldus Van Ark. Volgens haar is het een te voorkomen probleem. ''Dus we moeten aan de slag."

Longarts Jos Rooijackers zegt dat gevaarlijke stoffen vrijwel onzichtbaar zijn. ''Ik trek vaak de vergelijking tussen je longen en een stofzuiger. Ze nemen beide stoffen op, maar er is één cruciaal verschil: een stofzuigerzak kun je vervangen."

De campagne, die zich zowel op werknemers als werkgevers richt, bestaat onder meer uit werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten.

