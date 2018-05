Werkgever hoeft verblijfkosten buitenlandse werknemer niet te betalen

De FNV wees in de zaak naar een bepaling in de bouw-cao. Die komt erop neer dat de werkgever de verblijfkosten van de werknemer moet betalen als die te ver weg woont om na het werk nog naar huis te kunnen.

De bond vond dat 'thuis' voor deze werknemer moest gedefinieerd worden als Polen. Anders zou de Pool volgens FNV worden gediscrimineerd ten opzichte van collega's uit Nederland.

De Hoge Raad ging daar niet in mee. De Pool heeft een huis in Nederland waar hij ook in het weekend verblijft en die moet volgens de uitspraak als zijn thuis worden beschouwd.

FNV had in deze zaak al eerder bot gevangen, maar was in cassatie gegaan.

