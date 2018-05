Economen ING zien in LinkedIn en Uber bedreiging voor uitzendbranche

NUzakelijk: Nieuws Onderzoeksraad: Scherp regels voor varen met gevaarlijke stoffen aan De binnenvaart met gevaarlijke stoffen moet meer veiligheidsmaatregelen treffen om ongevallen te voorkomen. Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na bestudering van het ongeval bij de stuw in Grave, waarbij in december 2016 een benzeentanker in dichte mist dwars door de stuw heen voer.