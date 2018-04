Nederland heeft minste werk- of studieloze jongeren van EU

Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Europese gemiddelde van werk- en studieloze jongeren lag in 2016 op 12 procent. Er zijn nog geen Europese cijfers bekend over 2017.

Volgens het CBS is het percentage werkloze jongeren in Nederland stabiel: in 2016 was dit eveneens 6 procent. Ook het EU-gemiddelde is al jaren ongeveer gelijk. Er zijn ook landen waar het percentage niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren tussen 2007 en 2016 is toegenomen, bijvoorbeeld in Roemenië en Griekenland. Daar liggen de percentages respectievelijk op 17 en 15 procent.

In Italië is het aandeel werk- en studieloze jongeren met bijna 20 procent het grootst van de hele EU. In Denemarken en België is het percentage de afgelopen tien jaar juist gedaald.

Oorzaken

Het CBS onderzocht ook de redenen waarom Nederlandse jongeren zonder werk zitten. Een percentage van vier procent komt neer op 84.000 Nederlandse jongeren zonder werk of studie. Zo'n 40 procent van die jongeren geeft aan dat zij niet willen of kunnen werken. Ziekte of arbeidsongeschiktheid is de meest voorkomende reden.

Daarnaast kan bijna een op de vijf niet direct beginnen of heeft niet recent naar werk gezocht. Verder geeft 6 procent de zorg voor het gezin of het huishouden als reden. Vergeleken met hun leeftijdsgenoten hebben niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren bijna twee keer zo vaak kinderen.

Bijna een derde van de niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren is actief op zoek naar werk en is daar ook direct beschikbaar voor. Volgens het CBS is de in- en uitstroom in de groep niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren groot. Zo heeft een derde binnen drie maanden werk of een nieuwe studie gevonden.