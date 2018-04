'Gepromoveerden werken vooral buiten de universiteit en verdienen daar meer'

Dat blijkt uit een rapport van het Rathenau Instituut op basis van gegevens van 16.000 gepromoveerden.

Het aantal mensen dat jaarlijks promoveert aan een Nederlandse universiteit is in 25 jaar ruim verdubbeld, van circa tweeduizend in 1991 naar circa vijfduizend in 2016. Vrijwel alle gepromoveerden vinden werk, ongeacht hun gekozen onderzoeksrichting.

Dat is lang niet altijd als onderzoeker aan een universiteit. Zo'n 30 procent werkt na de studie aan een universiteit of universitair medisch centrum, 70 procent vindt een baan buiten de academische wereld.

Ze werken bijvoorbeeld bij advies- en ingenieursbureaus. Een groot deel van de gepromoveerden doet nog steeds onderzoek, maar dan voor het bedrijfsleven, de overheid of een non-profit.

Gemiddeld verdienen gepromoveerden buiten de universiteit 7.000 euro per jaar meer dan bij een universiteit. Gepromoveerden in de gezondheidszorg verdienen gemiddeld het meest en gepromoveerden in Taal en Cultuur het minst.