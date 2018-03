Ruim een op vier Europese jongeren werkt in het weekend

Na Nederland volgen Spanje en het Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 35 en 34 procent, blijkt vrijdag uit cijfers over 2016 van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het aandeel jongeren dat in het weekend werkt, is het hoogst in Griekenland. Bijna de helft van de jongeren in Griekenland werkt in het weekend.

In Italië werkt 40 procent van de jonge werknemers regelmatig in het weekend, op de voet gevolgd door Ierland met 38 procent en Cyprus 36 procent.

Hongarije heeft het laagste percentage werkende jongeren in het weekend (11 procent), gevolgd door Portugal (12 procent), Polen (13 procent), Tsjechië en Kroatië (beide 18 procent).

Meeste uren

Het hoogst is het aandeel werkenden jongeren in het lager onderwijs oftewel het voortgezet onderwijs in het vmbo (37 procent), gevolgd door jonge werkenden met een middelbaar onderwijsniveau (33 procent).

Jongeren met een opleiding in het hoger onderwijs, waaronder hbo's en wo's vallen, werken het minst vaak in het weekend in alle EU-lidstaten behalve Portugal. Het aandeel is gemiddeld 20 procent. Maar zo'n 8 procent van de jongeren in het hoger onderwijs werkt hoogstwaarschijnlijk wel de meeste uren. Zo'n 49 uren of meer per week.