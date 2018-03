Sollicitatiebrief Apple-oprichter Steve Jobs verkocht voor 141.000 euro

Jobs schreef de brief in 1973. Het is niet bekend naar welke functie en bij welk bedrijf hij solliciteerde.

Volgens het veilinghuis in Boston was de koper een internetondernemer in Engeland die anoniem wilde blijven. De uiteindelijke prijs valt veel hoger uit dan verwacht. Het veilinghuis had namelijk gerekend op 49.000 dollar (40.000 euro).

Steve Jobs overleed in 2011 op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker.