'Nederlandse werknemer minst gestrest in Europa'

NUzakelijk: Nieuws 35 vrachtwagens van fraude verdachte mesthandelaar in beslag genomen De politie heeft dinsdag het volledige wagenpark van mesthandelaar Daas uit Wintelre (Noord-Brabant) in beslag genomen. Op diverse plekken in het land zijn vrachtwagencombinaties van de mesttransporteur aan de kant gezet en chauffeurs zijn gesommeerd om in totaal 35 vrachtwagens over te dragen.