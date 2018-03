Loonverschil man en vrouw onveranderd in eurozone

Dit meldt het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag. Nederland scoort iets beter dan het Europese gemiddelde met een loonverschil van 15,6 procent.

Het gaat om cijfers die niet gecorrigeerd zijn voor individuele kenmerken van werknemers zoals leeftijd of opleiding. Ook wordt er geen rekening gehouden met hoe groot het bedrijf is en zijn parttimers ook meegenomen in het onderzoek.

Eurostat publiceert de cijfers op deze manier omdat er nog geen consensus is over hoe de data gecorrigeerd moet worden.

Estland

Met een loonverschil van maar liefst 25,3 procent staat Estland bovenaan de lijst. Tsjechië en Duitsland volgen met verschillen van respectievelijk 21,8 procent en 21,5 procent. In Roemenië is het verschil met 5,2 procent het kleinst. Verder zijn de verschillen in Italië en Luxemburg relatief klein met een loonverschil van 5,3 procent en 5,5 procent.

Het CBS publiceerde in 2016 een analyse waarin de loonverschillen tussen mannen en vrouwen wel werden gecorrigeerd met twintig kenmerken. Hieruit bleek dat in 2014 vrouwen bij de overheid 5 procent minder verdienden. In het bedrijfsleven stond het verschil op 7 procent.

Uit dat onderzoek kwam verder naar boven dat jonge vrouwen gemiddeld meer verdienden dan jonge mannen door een hoger opleidingsniveau.