'Vertrouwenspersoon soms teruggefloten door werkgever'

Voor vertrouwenspersonen die buiten de organisatie werken geldt dat in 23 procent van de gevallen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en onderzoeksprogramma De Monitor.

Uit de studie blijkt verder dat ruim 80 procent van de vertrouwenspersonen wil dat hun rechtspositie in de wet wordt verstevigd.

Een betere rechtspositie zorgt er volgens het LVV voor dat vertrouwenspersonen slachtoffers beter kunnen helpen, omdat ze dan niet bang hoeven te zijn hun baan kwijt te raken. Nu zijn de vertrouwenspersonen "vogelvrij'" aldus de LVV.

Volgens de belangenvereniging heeft een op de zes werknemers last van pestende of opdringerige collega's. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland.

Versterken

De Tweede Kamer roept het kabinet op de rol en positie van vertrouwenspersonen te versterken. Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen als er sprake is van seksuele intimidatie, aldus GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok.

Zij kwam met het initiatief, dat meteen steun kreeg van de PvdA en regeringspartij D66 en vervolgens ook een Kamermeerderheid. De Kamer wil nog voor de zomer plannen van het kabinet.

Gedragscode

De Kamer pleit verder voor een landelijke gedragscode voor bedrijven over onder meer seksuele intimidatie. Een meerderheid vraagt het kabinet te onderzoeken of zo'n algemene code haalbaar en wenselijk is.

De regeringspartijen CDA en D66 wijzen erop dat bedrijven vaak eigen gedragscodes kennen met verschillende interpretaties van seksuele intimidatie. Werkgevers en leidinggevenden weten ook niet altijd hoe ze ermee moeten omgaan.

Afhandeling

Een algemeen aanvaarde gedragscode helpt bij de behandeling en afhandeling van klachten van seksuele intimidatie, stellen CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg en D66'er Sjoerd Sjoerdsma.

Op initiatief van Sjoerdsma vroeg de Kamer het kabinet ook in kaart te brengen hoe vaak het bij de Rijksoverheid misgaat en zo nodig in te grijpen. Dat beloofde verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren grif, want dat gebeurt volgens haar al.