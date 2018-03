'Werknemers in Wenen en Graz het gelukkigst op hun werk'

In het zuidelijke Graz gaat 85 procent van de inwoners met plezier naar het werk, in de hoofdstad geldt dat voor 79 procent.

Ook in Kopenhagen (78 procent tevredenheid), het Franse Rennes (78 procent) en in Brussel (77 procent) hebben mensen weinig te klagen over hun werksituatie.

Ongelukkigst

Het ongelukkigst op de werkvloer zijn de mensen in het Hongaarse Miskolc. Behalve deze industriestad zijn Athene, Boedapest en het Roemeense Piatra Neamț de enige onderzochte steden met een ontevreden meerderheid.

In Nederland keek Eurostat naar Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Die eindigden alle drie in de middenmoot wat betreft werktevredenheid. Amsterdammers gaan iets vaker fluitend naar hun werk (68 procent) dan Groningers (66 procent) en Rotterdammers (62 procent).

Werk vinden

In Praag is het volgens het onderzoek het makkelijkst om werk te vinden. Bijna drie kwart van de ondervraagden vond het makkelijk om aan de bak te komen in de hoofdstad van Tsjechië. Goede kansen liggen er verder in München, de Slowaakse hoofdstad Bratislava en Cluj-Napoca in Roemenië.

Wie naar Italië verhuist in de hoop daar een baan te vinden, moet zich afgaande op het onderzoek schrap zetten. De top drie van steden waar het vinden van werk als het moeilijkst wordt ervaren, bestaat geheel uit Italiaanse steden. Het gaat om Palermo, Napels en Turijn.