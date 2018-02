Onderhandelingen over cao voortgezet onderwijs zijn mislukt

CNV Onderwijs had onder meer ingezet op een loonsverhoging van 3,5 procent en een vermindering van de werkdruk. Dit wilde de bond onder meer bereiken door het aantal lesuren voor leraren te verminderen.

Werkgeversorganisatie VO-raad biedt echter niet meer dan een structurele loonsverhoging van 2,35 procent voor dit jaar. Bovendien zijn werkgevers volgens CNV niet bereid om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen.

"Het is buitengewoon teleurstellend, maar het is niet gelukt'', zeggen onderhandelaars van de bond over de onderhandelingen. "Helaas ontkomen we er nu niet aan om onze leden op te roepen om in actie te komen'', aldus CNV.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao gingen in oktober vorig jaar van start en verliepen volgens de vakbond moeizaam.

Leerkrachten op basisscholen voeren al langer actie voor een hoger salaris en minder werkdruk. Vorige week legden leraren op bijna alle scholen voor basisonderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe het werk neer.

Op 14 maart volgen acties op basisscholen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.