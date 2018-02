Uitzendkrachten draaien 8 procent meer uren in eerste weken 2018

De omzet van uitzendbedrijven nam met 11 procent toe, aldus brancheorganisatie ABU.

De omzet van uitzendbedrijven nam met 11 procent toe. Daarmee werd de opgaande lijn van de afgelopen perioden doorgezet.

In de industrie was 13 procent meer werk voor tijdelijk personeel. Daarbij steeg de omzet met 18 procent. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met 11 procent en viel de omzet 14 procent hoger uit.

In de administratieve sector namen de uitzenduren met 2 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De opbrengsten gingen 3 procent vooruit.

In de laatste weken van 2017 steeg volgens ABU de vraag naar uitzendkrachten met 10 procent. Daarbij was sprake van een omzetstijging met 12 procent. Over heel 2017 steeg het aantal uitzenduren volgens de organisatie met 6 procent waarbij de opbrengsten met 7 procent stegen.