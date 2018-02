Jonge vrouwen voelen zich vaker uitgeput door werk

Psychische vermoeidheid komt bij deze groep vaker voor dan bij vrouwen van andere leeftijden en bij mannen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau TNO.

Van alle werknemers voelt 15 procent zich wel eens vermoeid door het werk. Bij vrouwen van alle leeftijden komt het gemiddeld iets vaker voor dan bij mannen.

Naarmate werknemers meer uren maken, hebben ze vaker last van psychische vermoeidheid. In dat patroon komt een uitzondering voor: mannen hebben vaker burn-outklachten als ze 25 tot 35 uur werken dan als ze boven de 35 uur zitten.

Leeftijd

Qua leeftijdscategorie komen ook bij mannen vermoeidheidsklachten het vaakst voor bij 25- tot 35-jarigen. Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met het feit dat werknemers in deze leeftijdscategorie gemiddeld meer uren maken.

Werknemers van 15 tot 25 jaar hebben nog niet zo vaak vermoeidheidsklachten en mensen van boven de 65 ook niet meer. In de groep tussen de 35 en 65 schommelt het percentage werknemers met klachten rond het totaalgemiddelde van 15 procent.

Ook de thuissituatie speelt een rol. Alleenstaanden voelen zich vaker vermoeid door het werk dan mensen die met een partner of kinderen samenleven, of beide.

Oorzaken

Volgens de onderzoekers komen uitputtingsklachten meestal doordat mensen harder moeten werken dan ze aankunnen, of in een te hoog tempo. Dat is ook een verklaring voor de oververtegenwoordiging van 25- tot 35-jarige vrouwen: zij werken relatief vaak in de sectoren zorg en onderwijs, waar de werkdruk als hoog wordt ervaren.

Een andere aanstichter van burn-out-klachten is het als werknemers te weinig eigen verantwoordelijkheid hebben. Wie zelf kan beslissen over werktijden en tempo en volgorde van de uit te voeren taken, is minder snel opgebrand.

Mannelijke werknemers hebben naar eigen inschatting vaker zelf de controle over hun werk. Dat is volgens de onderzoekers een verklaring voor het verschil met vrouwen in psychische vermoeidheid.