Buitenlandse firma's lokken Nederlanders met taalles en woning

"Het is een trend die we de laatste twee à drie jaar zien", vertelt Tom Bey, directeur van de Emigratiebeurs die aankomend weekend in Houten plaatsvindt. "Er zijn veel drempels die emigranten over moeten voordat ze de keuze maken om naar het buitenland te gaan. Denk aan het vinden van een woning of het leren van de taal. Wij zien dat bedrijven zich steeds vaker richten op het wegnemen van die drempels."

De hulp van bedrijven gaat verder dan het aanbieden van een woning of taalcursus. Zo is het de laatste jaren niet ongewoon om ook een school voor de kinderen te regelen. In sommige stands van de Emigratiebeurs zijn zelfs mensen van een uitzendbureau aanwezig, die meteen op zoek gaan naar een baan voor de partner die meegaat naar het buitenland.

Nederlanders zijn geliefd

De toenemende moeite die bedrijven voor hun nieuwe werknemer doen, hangt samen met een groeiende behoefte van internationale bedrijven aan buitenlandse werknemers. De aantrekkende Europese economie zorgt ervoor dat arbeidsmarkten krapper worden, en bedrijven hun werknemers vaker buiten de landsgrenzen moeten zoeken.

Nederlanders zijn daarbij zeer geliefd, zegt Bey. "We staan internationaal bekend als hardwerkend, flexibel, goed opgeleid en bereid om ons een taal eigen te maken."

Daarnaast speelt volgens Bey nog een andere eigenschap een belangrijke rol: Nederlanders passen zich snel en goed aan een andere cultuur aan en hebben daarmee de potentie lang in een land werkzaam te blijven. Dat is voordelig voor de bedrijven die tijd en geld investeren in hun nieuwe werknemer.

Met name landen in Noord-Europa kampten de laatste jaren met een terugstroom van Zuid-Europese migranten naar hun thuisland. Het waren arbeidsmigranten die in tijden van financiële crisis hun heil in andere landen zochten. Nu de Europese economie weer aantrekt, gaan ze terug naar hun thuisland.

Buurlanden

Uit Nederland emigreerden in 2017 bijna 151.000 mensen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een jaar eerder waren het er een kleine duizend meer. Dat komt neer op een ruime vierhonderd per dag.

Het merendeel van de arbeidsemigranten vertrekt naar buurlanden als België en Duitsland. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Zwitserland en Zweden als populairste bestemmingen.

Het is een beeld dat Bey ook bij de bezoekers van de Emigratiebeurs herkent: zo'n 70 procent van onze bezoekers oriënteert zich volgens Bey op een bestemming binnen Europa. Logisch, vindt hij: "Je bent met een dag reizen weer terug. Mocht er iets gebeuren met het thuisfront, dan ben je wat dat betreft in de buurt."

Naast Europese bestemmingen zijn volgens de organisator ook Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en het Caribische gebied in trek.

Sectoren

De vacatures die op de beurs worden aangeprezen, zijn gevarieerd. Er wordt onder meer gezocht naar een gynaecoloog in Noorwegen, een manager van een safarilodge in Zuid-Afrika, een leidinggevende voor een fastfoodketen in China en een fysiotherapeut op Saba.

Over het algemeen wordt er vanuit het buitenland gezocht naar hoger opgeleid personeel, zegt Bey. Ingenieurs, medisch specialisten en IT'ers vormen bij buitenlandse bedrijven al jaren in de top drie van meest gewilde werknemers. Recenter zijn ook vaklieden, zoals vrachtwagenchauffeurs of bakkers, aan de lijst toegevoegd.

Bey: "Met name in dunbevolkte gebieden - bijvoorbeeld in delen van Zweden of Duitsland - zorgt de vergrijzing ervoor dat vitale economische functies uitvallen. Gaat er in Nederland een bakker met pensioen, dan ga je naar een bakker een eindje verderop. In dunbevolkte gebieden is dat een stuk moeilijker."

De dunbevolkte gebieden zouden een goede optie zijn voor veel Nederlanders met emigratieplannen. Uit onderzoek van de Emigratiebeurs onder de elfduizend bezoekers in 2016 bleek namelijk dat rust, ruimte en een natuurlijke omgeving de voornaamste redenen zijn om te emigreren. Daarnaast zei 23 procent klaar te zijn met de Nederlandse mentaliteit.16 procent heeft een nieuwe baan als aanleiding om naar een ander land te verhuizen.