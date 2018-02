Tekort aan technisch personeel blijft groeien

De komende jaren blijft de behoefte aan vakmensen in de techniek onverminderd groot, meldt uitkeringsinstantie UWV dinsdag.

Uit cijfers van de uitkeringsinstantie blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici de afgelopen jaren sterk is gedaald. In 2013 verstrekte het UWV 125.000 nieuwe uitkeringen aan de beroepsgroep, in 2017 waren het er nog maar 58.000.

Drie kwart van de werkloze mensen met een technisch beroep gaat binnen een jaar weer aan de slag, tegenover 65 procent bij alle beroepen samen. In het derde kwartaal van 2017 stonden 61.000 vacatures in de technische sectoren open. Dat is 16 procent meer dan aan het begin van 2016.

In de bouw is er vooral vraag naar vakspecialisten als metselaars, schilders, installateurs en bouwmonteurs. In de industrie en metaal gaat het onder meer om machinemonteurs en lassers.