Uitzendkrachten draaien 6 procent meer uren in 2017

Volgens ABU steeg het totaal aantal uren met 6 procent en klom de omzet met 7 procent. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten vorig jaar met 8 procent en in de industrie was 11 procent meer werk voor tijdelijk personeel. In de administratieve sector namen de uitzenduren echter met 2 procent af in vergelijking met een jaar eerder.

ABU meldde verder dat in periode 13 van 2017 (week 49-52) het aantal uitzenduren met 10 procent steeg, met een omzetstijging van 12 procent.