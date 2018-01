'Vakbond CNV wil rem op komst arbeidsmigranten'

Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen zeggen werkgevers ten onrechte dat ze mensen uit het buitenland moeten halen, omdat de arbeidsmarkt krap is, zegt hij in een maandag gepubliceerd interview met De Telegraaf.

"Nee en nog eens nee. Er is een enorme groep van 1,2 miljoen mensen die nu nog langs de kant staat, zoals ouderen, arbeidsbeperkten en niet-westerse immigranten, en die aangeeft te willen werken", aldus Limmen.

Volgens de vakbondsvoorzitter hebben werkgevers de tekorten zelf veroorzaakt. ''Dat gejammer over krapte op de arbeidsmarkt komt vooral uit sectoren die er zelf alles aan hebben gedaan om het werken in die sector zo onaantrekkelijk mogelijk te maken." Hij benadrukt dat de arbeidsvoorwaarden in die sectoren zijn verslechterd.

Horeca

Volgens Limmen is de horeca daar een voorbeeld van. Deze sector wilde volgens hem jarenlang geen cao afsluiten en er gelden sobere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Ook zou er binnen de horeca weinig aan scholing en ontwikkeling zijn gedaan.

Limmen pleit voor investeringen in vakmensen via opleidingen en vaste contracten. "Maak je sector aantrekkelijk door het bieden van fatsoenlijke banen. Dat is de oplossing."

Krapte

Het UWV liet onlangs weten dat de arbeidsmarkt door de groeiende economie elke maand krapper wordt. In sectoren zoals de bouw, zorg, ICT en techniek is al sprake van een tekort aan personeel.

Tegen de zomer zou sprake zijn van algemene krapte op de arbeidsmarkt. "Werkgevers zullen dan steeds vaker creatieve oplossingen moeten bedenken om nog aan personeel te komen", stelde hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes van het UWV toen.