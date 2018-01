Bijna drieduizend 80-plussers zijn nog altijd aan het werk

NUzakelijk: Nieuws Nederlands containerbedrijf beboet voor corruptie in Afrika Containerbedrijf MOL Europe uit Poortugaal betaalt een boete van 800.000 euro wegens corruptie in Ghana en Ivoorkust. Het bedrijf zou smeergeld hebben betaald aan werknemers van klanten in die landen om vrachten te krijgen voor containerschepen.