Koepel sociale werkplaatsen onderzoekt schijnconstructies

Dat bevestigt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, naar aanleiding van berichtgeving door het AD.

De rechter oordeelde vorige maand nog dat de werkwijze van sociale werkplaats Alescon in Assen, waar PvdA-Kamerlid William Moorlag tot voor kort directeur was, niet door de beugel kon. Alescon huurde ten onrechte honderden mensen met een arbeidsbeperking in via een zelf opgericht uitzendbureau.

Het bedrijf moet daarom meer dan vierhonderd werknemers hun misgelopen loon, verlof- en eindejaarsuitkeringen vergoeden. Moorlag raakte door de gebeurtenissen in opspraak, omdat de PvdA fel tegen dit soort constructies is. Volgens de politicus komen deze echter vaker voor in de sector.

De Haan wijst erop dat de rechter heeft geoordeeld dat de uitzendconstructie bij Alescon niet correct was. Daarom gaat Cedris bij de aangesloten leden vragen of dit vaker voorkomt.

''Tot nu toe zijn ons daar geen voorbeelden van bekend, maar wij sluiten niet uit dat dit vaker voorkomt', aldus De Haan. ''Daarom vragen wij onze leden om deze of vergelijkbare constructies te melden.''