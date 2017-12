Chauffeur mag verplichte weekendrust niet nemen in truckcabine

Volgens FNV Transport & Logistiek komt met deze uitspraak definitief een einde aan het uitbuiten van Oost-Europese chauffeurs die door toedoen van hun werkgevers in hun vrachtwagen moeten slapen. ''Een vrachtauto is een werkplek en geen plaats waar chauffeurs weken tot maanden in moeten bivakkeren."

Ondernemersorganisatie TLN is blij dat er nu meer duidelijkheid is. Omdat in Nederland niet werd gecontroleerd op het weekendverbod en in België en Duitsland wel ''is Nederland de parkeerplaats van Europa geworden", aldus een woordvoerder.

TLN hoopt dat in de toekomst wel meer flexibiliteit wordt ingebouwd. ''Eens in de vier weken de 45 uur rust in de cabine doorbrengen, liefst op een beveiligde parkeerplaats met goede voorzieningen, moet kunnen."

Verbod handhaven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat het verbod nu handhaven, laat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur weten. De ILT gaat chauffeurs daar eerst van op de hoogte brengen, met onder meer een folder in verschillende talen.

Volgens de uitspraak van het Hof, op verzoek van de Belgische Raad van State, druist het doorbrengen in de cabine van de wekelijkse rusttijd van 45 uur - die onder voorwaarden tot 24 uur kan worden ingekort - in tegen het doel van de wetgeving om de arbeidsomstandigheden van bestuurders te verbeteren.

Een chauffeur mag de dagelijkse rusttijd van ten minste elf uur wel in de cabine doorbrengen, mits de vrachtwagen behoorlijke slaapfaciliteiten biedt.