Vraag naar personeel webwinkels fors gegroeid

Met name ICT'ers, inkopers en logistiek medewerkers zijn steeds lastiger te vinden, blijkt dinsdag uit een inventarisatie door uitkeringsinstantie UWV.

Vooral grote webwinkels hebben moeite met het vinden van voldoende logistieke krachten. Dat is het ergst in december, wanneer de winkels een piek in de drukte zien.

Functies en werkplekken bij webwinkels veranderen in hoog tempo, meldt het UWV. Medewerkers moeten zich daarom snel kunnen aanpassen. Bij webwinkels werken gemiddeld meer jonge mensen dan in traditionele winkels.

Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit bij webwinkels steeg ook in de afgelopen jaren. In 2016 werd per voltijdsbaan (fte) ongeveer 171.000 euro omgezet. Dat is 27 procent meer dan in 2014. Dat heeft waarschijnlijk te maken met schaalvergroting, digitalisering en automatisering.

Nederland telt bijna 37.000 winkels die zich enkel op de online verkoop richten. Dat is 31 procent van alle bedrijven in de retail van ons land.

Voor de inventarisatie keek het UWV naar de vijf grote webwinkels Coolblue, bol.com, Wehkamp, fonQ en Picnic. De drie grootste webwinkels van Nederland, bol.com, Coolblue en Wehkamp, zijn goed voor ongeveer een kwart van de totale webwinkelomzet.