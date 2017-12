'Nederland werpt extra drempel op voor grensarbeiders'

Deze werknemers kunnen dan minder makkelijk aanspraak maken op heffingskortingen in de Nederlandse inkomstenbelasting, stelt vakbondsbestuurder Jos Poukens van de Belgische vakbond ACV maandag in Het Financieele Dagblad (FD).

Volgens Poukens pakt deze wijziging slecht uit voor zowel grensarbeiders als Nederlandse werkgevers. Hij begrijpt niet waarom de Nederlandse regering een "extra drempel" opwerpt, terwijl de Europese Unie juist probeert grensarbeid makkelijker te maken.

Het kabinet wil heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen beperken. De Tweede Kamer is al akkoord met het voorstel, de Eerste kamer debatteert dinsdag over de fiscale plannen van het kabinet.

Vooral werknemers met een lager inkomen worden getroffen door de maatregel, vanwege de inkomensafhankelijkheid van de kortingen, aldus Poukens. Zo zou een Belg die 20.000 euro netto verdient, in 2019 zo’n 50 euro per maand gaan inleveren. "Dat is een financiële strop voor deze mensen", aldus de vakbondsbestuurder.