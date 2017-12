DAS op de vingers getikt voor slecht advies aan ontslagen leraar

De 61-jarige klant van DAS was leraar in het hoger beroepsonderwijs. Hij werd door zijn school ontslagen omdat hij tentamenvragen zou hebben doorgespeeld aan leerlingen.

De man kreeg een schikkingsvoorstel dat erop neerkwam dat hij recht op WW kreeg en een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering van ruim 11.000 euro. De rechtsbijstandverzekeraar adviseerde hem daarmee akkoord te gaan.

Volgens de rechtbank in Amsterdam was dat een slecht advies: de leraar had er vier jaar jaarsalarissen uit kunnen slepen. Als de school het had laten aankomen op een ontbindingsprocedure, had de leraar sterk gestaan, gezien het ontbreken van hard bewijs tegen hem.

DAS heeft verzuimd om alle mogelijke scenario's met de man te bespreken en zeker dat van een ontbindingsprocedure, vindt de rechter. De verzekeraar had zich veel kritischer tegen InHolland moeten opstellen, onder meer door inzage in het dossier te eisen.

Volgens RTLZ gaat DAS in hoger beroep tegen de uitspraak.