'Stel mbo's open voor onderwijs aan werkenden'

Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

''De gebouwen, de kennis en de docenten zijn er al. Het is raar om daar géén gebruik van te maken nu het belang van scholing alleen maar verder toeneemt'', staat in de brief.

Bijspijkeren van werkenden is volgens de organisaties essentieel in het licht van de robotisering in het bedrijfsleven. ''Of je nu installateur bent of verpleegkundige, iedereen moet zich permanent blijven ontwikkelen.''

Het mes snijdt aan twee kanten, betogen de ondertekenaars. Door hun deuren buiten de reguliere schooluren te openen voor werkenden, kunnen mbo's de teruglopende instroom van jongeren compenseren en ''voeling houden met de praktijk.''

De organisaties betrekken politiek Den Haag in deze kwestie, omdat er aanpassingen in de wetgeving voor nodig zijn. Zo zijn scholen nu gebonden aan een specifiek aantal uren dat zij les moeten geven, en daar willen de initiatiefnemers van af.