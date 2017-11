Vraag naar uitzendwerk groeit opnieuw

In week 41-44 draaiden uitzendkrachten 6 procent meer uren dan een jaar eerder. De omzet steeg met 7 procent.

De industriële sector kende met 11 procent in uren en 15 procent in omzet de sterkste stijging. In de technische sector was sprake van stijgingen van 7 procent in uren en 9 procent in omzet.

In de administratieve sector was sprake van een daling. Het aantal uren ging 2 procent omlaag, terwijl de omzet 3 procent daalde.



NU.nl heeft een nieuw platform met vacatures. Neem een kijkje op NUwerk.