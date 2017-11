Zieke werknemer moet vakantie-uren ook volledig uitbetaald krijgen

De uitbetaling van de niet-genoten vakantie-uren moet 100 procent van het salaris bedragen, ook als de werknemer wegens ziekte slechts 70 procent van het loon ontving. Bovendien mag de WAO-uitkering niet in mindering worden gebracht op de vergoeding van de vakantie-uren.

De uitspraak is gedaan in een zaak die een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering had aangespannen. Vanaf het tweede ziektejaar hoefde de werkgever nog maar 70 procent van het loon te betalen. De WAO-uitkering werd daarop in mindering gebracht.

In dat tweede ziektejaar ging de werkgever echter failliet, waardoor de werknemer zijn baan verloor. Uitkeringsinstantie UWV nam de betalingsverplichtingen over, maar keerde slechts 70 procent van het salaris uit voor niet-opgenomen vakantie-uren. Bovendien werd de WAO-uitkering ook op deze uren in mindering gebracht. De werknemer was het hier niet mee eens.

Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft de werknemer gelijk. Op basis van Europese regels had de werkgever bij het einde van het dienstverband 100 procent van de vakantie-uren moeten uitbetalen, ook bij ziekte. Daarom moet het UWV dat ook doen.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is definitief. De partijen kunnen geen hoger beroep instellen.

