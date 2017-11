'Jonge Europeanen blijven kwetsbaar op arbeidsmarkt'

De ILO gaat ervan uit dat de jeugdwerkloosheid ook volgend jaar zal dalen, dankzij gunstige ontwikkelingen in vooral Oost-Europese en Zuid-Europese landen.

Maar vergeleken met oudere generaties blijven de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt aanzienlijk achter.

Het VN-agentschap stelt verder vast dat in Oost-Europa de achterstand op de arbeidsmarkt van jonge vrouwen ten opzichte van hun mannelijke leeftijdgenoten de laatste jaren alleen maar is toegenomen. In de rest van Europa is het tegenovergestelde het geval.

Jongeren maken wereldwijd naar schatting ruim 35 procent van de werkloze bevolking uit. In totaal zitten 70,9 miljoen jongeren zonder werk. "Dat is een belangrijke verbetering ten opzichte van de piek van 76,7 miljoen in 2009, maar het aantal jonge werklozen zal naar verwachting met 200.000 stijgen volgend jaar", aldus de ILO.

De ILO concludeert verder dat in het laatste decennium de jeugdwerkloosheid het hardst is gestegen in de sectoren finance, handel en gezondheid. Verder is er steeds minder vraag naar jongeren met vaardigheden op middelbaar niveau, terwijl de vraag naar hoog- en laagopgeleide werkenden juist groeit.

