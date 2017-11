Europese Commissie wil werk maken van gelijke beloning

Een andere maatregel is dat de Commissie bij de grootste Europese bedrijven het beloningsbeleid constant in de gaten gaat houden. De maatregelen moeten over twee jaar van kracht zijn. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten zich er nog wel over uitspreken.

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen in Europa gemiddeld ruim 16 procent minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk. Tegelijkertijd zegt 90 procent van de Europeanen een ongelijke beloning onacceptabel te vinden.

Volgens Vera Jourova, de Eurocommissaris voor gendergelijkheid, is er de laatste tien jaar nauwelijks vooruitgang geboekt op dit vlak. Ze zei dat in het kader van een rondetafeldiscussie van de Commissie met Europese beleidsmakers over de kwestie.

Eurocommissaris Frans Timmermans zei aan het begin van die bijeenkomst dat in veel delen van de wereld er zelfs een teruggang te bespeuren is. "Te veel mensen geloven dat we een gelijkwaardige samenleving hebben, dat het doel al bereikt is. Dat is simpelweg niet waar", aldus Timmermans.