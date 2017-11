'Stressgerelateerd verzuim treedt vaker op bij vierdaagse werkweek'

Vier dagen werken levert meer stress op dan een vijfdaagse werkweek, constateert ArboNed dinsdag naar aanleiding van een analyse van eigen data.

45 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een parttime dienstverband. Van alle werknemers die vanwege stress verzuimen heeft 58 procent een parttime dienstverband. Hieronder verstaat de organisatie een werkweek van minder dan 36 uur.

Het effect geldt zowel voor mannen als vrouwen, maar is bij vrouwen wel sterker. "Wat opvalt is dat binnen de groep vanwege stress verzuimende werknemers van 35 tot 45 jaar, bijna de helft (46 procent) een parttime werkende vrouw is", aldus Catelijne Joling, directeur Research & Development van ArboNed.

Het gemiddelde verzuim van werknemers die in het mkb werken, bedraagt medio dit jaar 3,5 procent. In 2016 was dit nog 3,4 procent.

Een verzuimperiode duurt gemiddeld 27 dagen. Van het totale verzuim is 23 procent toe te schrijven aan stress. “Dit stressgerelateerde verzuim neemt over de jaren heen gestaag toe”, aldus het bedrijf.

Het is de Week van de Werkstress. Maandag liet onderzoeksinstituut TNO weten dat vorig jaar zo'n 16 procent van alle verzuimde werkdagen stress als reden had. Een op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten.





