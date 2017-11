Lonen in de horeca 2,3 procent omhoog in nieuwe cao

Volgens de vakbond is de verhoging in de praktijk nog een stuk hoger voor veel medewerkers: die werkten de afgelopen jaren tegen een minimale beloning. Dat kwam volgens CNV doordat concurrentie op loonkosten kon ontstaan, omdat er sinds 2014 geen cao meer was.

De nieuwe cao moet per 1 januari volgend jaar ingaan, waarna de lonen in twee halfjaarlijkse stappen worden verhoogd. In 2019 gebeurt dat opnieuw.

Er zijn ook afspraken gemaakt over maatwerk bij seizoen- en invalwerk. De komende tijd wordt gekeken of er meer regelingen kunnen komen om het werk in de horeca aantrekkelijker te maken.

CNV Vakmensen moet het onderhandelingsresultaat nog wel voorleggen aan de leden.

FNV

Vakbond FNV zat al niet meer aan de onderhandelingstafel toen het akkoord werd gesloten. De grootste vakbond kon het met de horecawerkgevers niet eens worden over de hoogte van een loonstijging. Hier was volgens FNV ruimte voor meer.

Destijds zei de bond dat de mogelijkheid van acties onderzocht worden.