Plasterk gaat naar farmabedrijf Mytomorrows

Plasterk wordt bij Mytomorrows Chief Scientific Officer. Hij moet in die rol onder meer samenwerkingsverbanden sluiten met universiteiten.

De PvdA-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het vorige kabinet, was voordat hij de politiek in ging hoogleraar in de moleculaire biologie. Mytomorrows noemt hem in een persverklaring ''een vaak geciteerd en bekroond wetenschapper.''

Plasterk zelf zegt in de verklaring dat hij er naar uitkijkt om ''deel uit te maken van een grote omslag op de medicijnmarkt.'' Zijn nieuwe werkgever draagt er volgens hem aan bij ''dat patiënten tijdig het juiste medicijn vinden voor hun specifieke ziekte.''

Mytomorrows

Mytomorrows is vier jaar geleden opgericht door arts Ronald Brus, die eerder aan het roer stond van biotechnologiebedrijf Crucell. Hij begon zijn startup uit persoonlijke frustratie; zijn vader was overleden aan kanker, terwijl een nog niet goedgekeurd medicijn zijn leven had kunnen redden.

Het snel groeiende bedrijf produceert zelf geen geneesmiddelen, maar werkt met een digitale database waarin artsen kunnen zien welke experimentele medicijnen van nut kunnen zijn voor hun patiënten.