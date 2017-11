Achtergrond: Met deze tips kun je werkstress beter de baas

Bijna vier op de tien werknemers ervaren bovendien hoge taakeisen, zo blijkt maandag uit onderzoek van TNO in het kader van de Week van de Werkstress. Wat kun je als werknemer nu doen om werkstress in te dammen?

Duurzameinzetbaarheid.nl, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Arboned geven een aantal tips.

Stel een haalbare planning op.

Het kan helpen om samen met je leidinggevende aan het begin van de werkweek een planning op te stellen. Deze geeft overzicht en laat zien waar eventuele valkuilen zitten.

Plan het werk daarnaast in blokken in. Zo kun je taken eerst afronden voordat je aan een nieuwe klus begint. Als je bepaalde taken niet afkrijgt, bekijk dan waar dit door komt. Zo kun je de oorzaak aanpakken.

Neem pauze.

Eet je lunch niet achter de computer, maar ga er even tussenuit. Pauze nemen is belangrijk om het hoofd leeg te maken. Om je beter te kunnen concentreren, is het daarnaast handig om je e-mail tijdelijk te negeren of je telefoon uit te zetten.

Beweeg voldoende.

Lichaamsbeweging helpt bij het verminderen van stress. Dat geldt zowel onder werktijd als daarbuiten. Pak bijvoorbeeld eens de fiets naar het werk.

Ook een lunchwandeling met collega's zorgt voor ontspanning. Richt je tijdens het bewegen zoveel mogelijk op de activiteit en op wat je voelt en ziet. Zo laat je je zorgen even los.

Zet je collega's in.

Stel als team een lijstje op waarop staat bij wie je terecht kan voor advies over of hulp bij bepaalde kwesties.

Door collega's te helpen en kennis te delen, kun je bij hen het stressniveau laten zakken. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Om de band met collega's te versterken, is samen borrelen of lunchen een goed hulpmiddel.

Lach geregeld.

Lachen is gezond, verbetert de relaties met anderen en vermindert stress. Ga zowel op als buiten het werk op zoek naar momenten om meer te lachen. Bedenk wie of wat je aan het lachen maakt en hoe je ervoor kunt zorgen dat deze momenten vaker voorkomen.

Bepaal waar je wel en niet invloed op hebt.

Op veel dingen hebben werknemers geen invloed. Bedenk daarom wat je anders kunt doen om minder stress te ervaren en beperk je daarbij tot zaken waar je wel invloed op uit kunt oefenen.

Meer regelruimte en autonomie geven over het algemeen meer plezier in het werk. Kaart het verder aan bij je werkgever als dingen volgens jou beter of efficiënter kunnen. Daar profiteer je niet alleen zelf van, maar ook je collega's.

Probeer genoeg te slapen.

Mensen hebben gemiddeld acht uur slaap per nacht nodig. Te weinig slaap maakt je kwetsbaarder voor stress. Als je uitgeslapen bent, kun je beter met uitdagingen omgaan en voel je je energieker.

Probeer dus op tijd naar bed te gaan. Het kan helpen de dag rustig af te bouwen. Houd de telefoon en laptop uit de slaapkamer om makkelijker in slaap te komen. Ook kan het helpen om een blauwlichtfilter op de mobiele apparaten te installeren.