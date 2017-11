Minder banen in Randstad voor mensen met middeninkomen

Dat melden het Centraal Planbureau (CPB) en de Rijksuniversiteit Groningen woensdag in een gepubliceerd rapport.

De zogenoemde polarisatie op de arbeidsmarkt speelt vooral in en rondom steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar ook in provincies, zoals Groningen en Friesland.



Tot nu toe was er nog weinig bekend over de regionale verschillen bij het wegvallen van banen. Dat is de reden dat het CPB en de Groningse universiteit nader onderzoek deden. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van 1999 en 2012.

Het percentage banen met een middeninkomen daalde in 1999 gemiddeld met 9,7 procent. Het verlies komt vooral ten goede bij de hoogste inkomens, waarbij het aandeel steeg met 11 procent. Bij de laagste inkomens steeg het aandeel met bijna 2 procent.

Vooruitgang

Volgens de onderzoekers wordt de trend van toenemende polarisatie verklaard door het gevolg van technologische vooruitgang.



Het aandeel banen dat vooral uit routinematige taken bestaat, is de laatste jaren afgenomen. De werkgelegenheid in beroepen waarin analytische of communicatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen, is daarentegen gegroeid.

Het wegvallende percentage banen in het middensegment is in Nederland overigens beperkt in vergelijking met andere landen. Dit bleek uit onderzoek van het CPB in 2015.

Inkomen

Het CPB baseerde het middeninkomen op basis van het bruto-uurloon. Voor lage, midden en hoge inkomens geldt in 1999 respectievelijk een bruto-uurloon van 13,98 euro, 14,07 euro en 20,13 euro. Een gemiddeld uurloon is daarbij 15,66 euro.

Door economische groei en inflatie komt in 2012 het middeninkomen uit op 22,68 euro. Voor een laag inkomen is dit bruto 21,82 euro en 30,77 euro voor een hoog inkomen. Het gemiddeld bruto-uurloon komt uit op 25,17 euro.