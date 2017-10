'Vrouwen met flexcontract vaker gediscrimineerd om zwangerschap'

Dat geldt voor vrouwen met een tijdelijk contract of uitzendkrachten, meldt het College voor de Rechten van de Mens. Het college analyseerde de ruim achthonderd meldingen die binnenkwamen op een meldpunt dat het dit voorjaar opende.

In de ongeveer zes weken dat het meldpunt in de lucht was, kwamen er 855 meldingen waarbij de indiener vermoedde dat er sprake was van zwangerschapsdiscriminatie. Bijna alle meldingen gingen erover dat een arbeidsrelatie werd beëindigd door zwangerschap of een hieruit veroorzaakte ziekte of aandoening.

Meer dan de helft waren tijdelijke contracten en ruim honderdvijftig gingen over uitzend- of detacheringswerk. De uitzendbranche moet betere informatie krijgen over haar verantwoordelijkheden, concludeert het college.

Bij de helft van de meldingen werd het contract niet verlengd wegens zwangerschap en bij een kwart volgde ontslag nadat ​een vrouw​ had gezegd zwanger te zijn. Lang niet altijd zei de opdrachtgever openlijk dat de zwangerschap de reden was​, maar werd bijvoorbeeld aangegeven dat er geen werk meer was of dat iemand slecht functioneerde. ​

Ongelijk

Adriana van Dooijeweert​, voorzitter van het College voor de rechten van de Mens, vindt dat de meldingen bevestigen dat actie nodig blijft om de ongelijke behandeling van vrouwen vanwege zwangerschap tegen te gaan.

"Veel uitzendorganisaties lijken niet op de hoogte van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun zwangere werknemers. Hier moet verandering in komen."

Het College voor de Rechten van de Mens stelde al eerder vast dat zwangere vrouwen en jonge moeders met een flexcontract grote kans lopen gediscrimineerd te worden. De inventarisatie van de klachten op het meldpunt bevestigen dat. Het college heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een serie aanbevelingen gestuurd.​

