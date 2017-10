'Nederlandse werknemer kan het goed vinden met baas'

Dat meldt loonstrookverwerker ADP op basis van onderzoek onder meer dan 3.200 werkgevers en ruim 5.300 werknemers in dertien landen.

Volgens de onderzoekers komen meningen van werknemers en werkgevers in Nederland relatief vaak overeen. Ook zijn werknemers hier positiever en hebben ze vaker het idee dat aan hun verwachtingen wordt voldaan.

Op het vlak van talentmanagement hebben Nederlandse werknemers ook een positiever beeld dan Europese collega's.

Medewerkers in andere landen zijn vaak sceptisch of er wel een duidelijk pad is voor hun ontwikkeling binnen het bedrijf, of dat ze beloond worden voor het ontwikkelen van hun vaardigheden. In Nederland en in Duitsland zijn medewerkers wel positief over hun carrièreontwikkeling.

Nederlandse werknemers voelen zich bovendien nuttiger op hun werk dan de meeste collega's in Europa. Zo voelt minder dan een kwart van de Fransen zich nuttig, tegenover de helft in Nederland. Duitsers doen het op dat vlak met 56 procent nog ietsje beter.