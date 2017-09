'Aanstellingen promovendi verder verslechterd'

Het percentage 'dubieuze' aanstellingen, dat zijn contracten korter dan vier jaar of verplicht parttime, is toegenomen ten opzichte van 2015, van 10,1 procent naar 14,2 procent.

Een op de zeven promovendi krijgt een ondermaats contract aangeboden, waarbij overwerk of doorwerken in eigen tijd onvermijdelijk wordt om de promotie af te ronden, aldus het Promovendi Netwerk Nederland.

PNN is teleurgesteld over de verslechtering, vooral omdat er door verschillende partijen verbetering was beloofd. ''We hopen dat we, samen met de universiteiten, nu wel een trendbreuk kunnen realiseren: de praktijk van promoveren in de WW kan echt niet", zegt PNN-voorzitter Rolf van Wegberg.

Van de promotieonderzoeken wordt maar een kwart binnen vier jaar afgerond.