Tweede Kamer wil dat de minister de doorstroomtoets verschuift voor carnaval

Basisscholen in carnavalsregio's moeten een extra week speling krijgen om de doorstroomtoets af te nemen in groep 8, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. D66, CDA, SP, PVV, GroenLinks en BBB hebben dat aan demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul gevraagd.

Als de bewindsvrouw dit verzoek weer niet inwilligt, willen de Kamerleden haar ter verantwoording roepen in een debat.

Scholen in Noord-Brabant en Limburg waarschuwen al maanden dat carnaval volgend jaar deels samenvalt met de doorstroomtoets. Ze moeten deze toets ergens in de eerste twee volledige weken van februari afnemen, terwijl carnaval op 10 februari begint.

Paul en haar voorganger Dennis Wiersma hebben herhaaldelijk gezegd dat scholen de ruimte hebben om de toets voor de begindatum af te nemen.

1:12 Afspelen knop Bijzondere kostuums en duurdere biertjes: Maastricht viert carnaval

'Overheid heeft geen kennis van betekenis carnaval'

Dat getuigt van "vrij weinig kennis van de betekenis van carnaval en hoe het wordt georganiseerd", schreven Limburgse gemeenten onlangs in een brief. In de dagen voor carnaval vinden namelijk ook al veel activiteiten plaats.

"Kunt u aangeven waarom u ondanks herhaaldelijk verzoek van scholen, verenigingen en gemeenteraadsleden toch volhardt in een termijn van een wet die wringt met de werkvloer?", vragen de Kamerleden Paul.

Ze overwegen een interpellatiedebat aan te vragen als de bewindsvrouw niet aan hun verzoek voldoet. In zo'n debat roepen Kamerleden een bewindspersoon ter verantwoording over een specifieke kwestie. Na afloop kunnen de parlementariërs Paul in een motie dringend verzoeken om de toetsperiode aan te passen.

Ook docenten doen een oproep

"Het is beter om dit moment niet samen te laten vallen met zo'n groot evenement als carnaval", licht D66-Kamerlid Kiki Hagen toe. Ze stond voor haar politieke carrière zelf jarenlang voor de klas en merkte toen hoe spannend de toets voor kinderen is.