Racistische teksten geprojecteerd op stadhuis Eindhoven

Het is onduidelijk wie de teksten op het gebouw heeft geprojecteerd. Het gebeurde volgens Omroep Brabant maandagavond rond half elf. De politie Oost-Brabant en de gemeente Eindhoven konden dinsdagochtend nog geen reactie geven.

Het voorval lijkt op soortgelijke projecties van racistische teksten in Rotterdam en Amsterdam. Tijdens de jaarwisseling stonden er racistische leuzen op de Erasmusbrug, eerder deze maand werden er teksten met een racistische betekenis op het Anne Frankhuis geprojecteerd.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt in deze gevallen nog of er sprake is van strafbare feiten.