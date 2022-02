De gemeente 's-Hertogenbosch heeft mensen aan het einde van de middag opgeroepen niet meer naar de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant te gaan omdat het daar door carnaval te druk is.

"Een mooi feestje vandaag. Het is nu echt te druk", schrijft de gemeente op Twitter. "Kom daarom vandaag niet meer naar Oeteldonk." Oeteldonk is de naam die de stad Den Bosch draagt tijdens het carnaval.

Eerder op de dag raakten in het Brabantse Beugen vijf mensen gewond door een omvallende steiger. Twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerder van de politie. Het incident vond plaats tijdens het zogeheten knakworstrennen.

Voor de rest verloopt carnaval grotendeels zonder problemen. Wel meldde Omroep Brabant dat zondag al meer dan vijftig patiënten tijdens carnaval met te veel alcohol op, op de spoedeisende hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis waren beland.

Veel dorpen en steden in met name het zuiden van het land vieren dit weekend carnaval. Het is voor het eerst in twee jaar dat het feest weer door kan gaan. Vorig jaar gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Wel vinden dit jaar nog geen grote evenementen plaats tijdens carnaval. Burgemeesters hebben ondernemers opgeroepen het feest lokaal te houden.

Carnaval duurt tot dinsdag middernacht. De woensdag daarna - Aswoensdag - begint de vastentijd, die tot aan Pasen duurt.