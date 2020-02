Carnavalsvierders in het zuiden van het land moeten dit weekend rekening houden met slechte weersomstandigheden, laat Weerplaza vrijdag weten. De carnavalsdagen kunnen dit jaar gepaard gaan met veel regen en harde wind. Op sommige plekken kan de wind tot hinder leiden.

Zaterdag is er al dikke bewolking en kans op lichte regen of motregen. In het noorden en noordoosten geldt code geel vanwege de kans op zware windstoten, meldt het KNMI. Er is soms wat kans op zon en er zijn drogere perioden. Het is zaterdag met gemiddeld 10 graden vrij zacht.

Zondag is de weersverwachting een stuk minder goed. Het gaat veel regenen, waardoor het de hele dag door erg nat wordt. Ook staat er een flinke westelijke wind. Er worden windstoten van zeker 50 tot 75 kilometer per uur verwacht. Mogelijk kan het zelfs nog harder waaien. Het wordt tussen de 7 en 11 graden.

Vooral het zuiden, de regio waar carnaval gebruikelijk het meest gevierd wordt, krijgt te maken met slecht weer. De wind is daar zondag vrij krachtig tot krachtig. Hierdoor is er kans op zware windstoten. Overdag kan er 20 tot 33 millimeter regen vallen. "Kleddernat dus", zegt Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza.

"Carnavalsverenigingen die grote buitenfestiviteiten voor zondag hebben gepland, doen er verstandig aan de weerberichten goed in de gaten te houden. Regen en wind worden regionaal mogelijk spelbreker", zegt Klaassen. Ook in het noorden kan het soms regenen, maar daar zijn de hoeveelheden niet zo groot. Pas tegen de avond wordt het geleidelijk droog.

Op dit moment zitten er geen grote verschillen in de verwachtingen voor de grote Brabantse steden, maar mogelijk verandert dat nog in de loop van het weekend.

Den Bosch

In Den Bosch, dat tijdens carnaval Oeteldonk wordt genoemd, is er een zaterdag een redelijke kans op regen. Maar waarschijnlijk gaat het niet om een grote hoeveelheid regen. Vooral in de ochtend en avond is het bewolkt. In de middag is er kort tijd ruimte voor de zon en klaart het tijdelijk op.

Ook zondag begint bewolkt. In de loop van de ochtend en in de middag regent het veel. Er kan zo'n 16 millimeter vallen. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind (windkracht).

Tilburg

In Tilburg, tijdens carnaval Kruikenstad, begint de dag zaterdag bewolkt met lichte regen. Tegen het eind van de ochtend trekt de bewolking weg en in de loop van de middag klaart het tijdelijk op. In de avond gaat het een stuk harder regenen en keert de bewolking terug.

Ook op zondag is het in de ochtend bewolkt. Het regent dan al harder dan op zaterdag. In de middag gaat het nog harder regenen met op het hoogtepunt in een paar uur tijd 5,4 millimeter regen. Over de hele dag verspreid wordt zo'n 20 millimeter verwacht. De zon laat zich in de loop van de middag kort zien. In de avond klaart het op. Met windkracht 5 is de zuidwestelijke wind ook in Tilburg vrij krachtig.

Breda

Ook in Breda, of 't Kielegat, regent het zaterdagochtend mogelijk licht en is het bewolkt. In de middag neemt de bewolking iets af en komt de zon af en toe door. Ook dan blijft de kans op lichte regen bestaan. In de avond gaat het een stuk harder regenen en neemt de bewolking ook weer toe.

Zondag valt er vanaf de loop van de ochtend tot het begin van de avond veel regen, met op het hoogtepunt 4,9 millimeter in een paar uur tijd. In totaal wordt er zo'n 18 millimeter verwacht. Met windkracht 6 is de wind nog iets krachtiger dan in de andere Brabantse steden.

Eindhoven

Eindhoven, tijdens carnaval Lampegat genoemd, is er tot in de loop van de middag een lichte kans op regen. In de middag is het een tijdje droog, daarna kan het opnieuw gaan regenen. Vooral in de loop van de avond regent het meer. In de ochtend en avond is er flinke bewolking.

Vanwege de verwachte windkracht en windstoten in Eindhoven gaat de carnavalsoptocht van zaterdag niet door. Dat heeft de Federatie Eindhovens Carnaval vrijdag besloten in overleg met hulpdiensten. Volgens Klaassen is de kans reëel dat dat meer steden zullen volgen.

Zondag is het de hele dag bewolkt. Het grootste gedeelte van de dag valt er veel regen, met rond het middaguur kans op 6,1 millimeter regen. In de avond klaart het op. Er kan in totaal zo'n 17 millimeter regen vallen. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.

Een carnavalsvierder in Eindhoven, waar de optocht van zaterdag niet door gaat vanwege de harde wind

Maastricht

In Maastricht, tijdens carnaval Mestreech, begint de dag met lichte bewolking. In de loop van de ochtend neemt deze bewolking toe. De bewolking maakt langzaam plaats voor de zon, maar is er ook een kleine kans op regen. In de loop van de middag verdwijnt de zon. In de avond valt er iets meer regen en neemt de bewolking weer toe.

Op zondag regent het de hele dag door. In de ochtend is het bewolkt. In de loop van de ochtend en gedurende de middag regent het hard. De zon laat zich aan het eind van de middag mogelijk een tijdje zien, maar pas in de avond volgen drogere perioden. In totaal kan er zondag zo'n 22 millimeter regen vallen. De wind draait van het zuidwesten naar het westen. Ook in Limburg is de wind vrij krachtig (windkracht 5).

Volgens Weerplaza geldt dat hoe zuidelijker je komt, hoe groter de kans op regen en harde wind is. "Gelderland kan bijvoorbeeld net aan de goede kant zitten dit weekend."