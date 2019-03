Diverse carnavalsoptochten in Brabant en Drenthe zijn afgelast vanwege de harde wind. Op andere plekken gaan de tochten wel door, maar krijgen deelnemers het advies extra voorzichtig te zijn.

De voor maandagochtend geplande carnavalsoptochten in de gemeente Oss zijn uitgesteld vanwege de harde wind, liet burgemeester Wobine Buijs weten.

Om 12.00 uur wordt besloten of de optochten in de middag nog kunnen doorgaan. Het gaat om optochten in de dorpen Macharen, Oijen en Overlangel, die onder de gemeente Oss vallen.

In Breda gaat de optocht maandagmiddag wel door. De Stichting Kielegat heeft dat maandagochtend tijdens een vergadering besloten.

Den Bosch klaar voor optocht, in Drenthe is parade afgelast

Ook in Den Bosch kan de optocht plaatsvinden. De organisatie verwacht dat de wind in de middag niet tot problemen zal leiden.

De organisatie van de optocht in het Drentse dorp Barger-Compascuum, dat tijdens het carnaval 'Stiekelstad' heet, moest de optocht afgelasten, meldt RTV Drenthe.

Tochten in Zuidoost-Brabant lijken door te gaan

In Zuidoost-Brabant lijkt het weer de carnavalsoptochten vooralsnog niet te frustreren. De optocht in Hapert gaat door, meldt het Eindhovens Dagblad. Deelnemers krijgen wel het advies onderweg voorzichtig te zijn.

CV De Toeters in Budel-Schoot gaat er ook van uit dat de tocht doorgaat. De deelnemers krijgen, indien nodig, bij aanvang van de parade extra instructies over de wind. In Soerendonk wordt maandagochtend besloten of de optocht doorgaat.