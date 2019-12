Heb je last van nagels die snel breken? Met de Hêrome French Manicure Set Pink heb je in drie stappen sterke en glanzende nagels. Niet genoeg tijd om alle drie de stappen te doorlopen, of wil je gewoon even snel een mooi kleurtje op je nagels? De nagellak is ook los te gebruiken. Bestel de Hêrome Natural Nails Set voor 34,95 en ontvang er een make-up tasje bij.

Het pakket bevat vijf verschillende potjes met nagellak. Zo heb je Natural Nail Pink Glow waarmee je nagels er binnen een minuutje weer perfect verzorgd uitzien. Of Natural Nail Color Glamour die niet alleen glittert, maar ook het inscheuren van slappe nagels helpt voorkomen.

De kleuren in de set Natural Nail Colour Glamour

Natural Nail Colour

Protecting Top Coat

White or Whiteout

Natural Nail Whitener

Inhoud: 10 ml per potje