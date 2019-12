De Ticketmaster Cadeaukaart is tijdens de Giftcard van het Jaar-verkiezing verkozen tot populairste cadeaukaart van 2019. De cadeaukaart is zowel in de categorie Entertainment als overall als winnaar uit de bus gekomen. Kies zelf je bedrag en geef hem cadeau.

Bestel de cadeaukaart hier.

Ken jij iemand die elk jaar trouw de Ziggo Dome of een poppodium bezoekt? Geef een Ticketmaster Cadeaukaart en straks staat hij of zij misschien wel te springen op een festival, mee te zingen bij een concert of mee te juichen bij een spannende sportwedstrijd. Er is voor iedereen wel wat leuks te vinden. Een cadeau waar nog jaren over wordt nagepraat.

Een Ticketmaster Cadeaukaart kan uitgegeven worden aan alle events die op Ticketmaster.nl staan. Je kunt hem al cadeau doen vanaf 10 euro. Zet er een persoonlijke boodschap in en hang hem in de kerstboom voor een origineel kerstcadeau. Heb je niet zoveel tijd meer om de kaart in de winkel te kopen? Geen probleem. Je kunt hem ook als digitale cadeaukaart bestellen.