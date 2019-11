Het 280 pagina’s tellende Basisboek Fotografie is de meest complete bundel die je maar kan vinden. Het is het ideale naslagwerk voor iedereen die bedreven is in de fotografie, maar toch net even dat geheugensteuntje nodig heeft. Bovenal is het de perfecte opstap om beter te leren fotograferen. Of je nu een beginnende of een gevorderde fotograaf bent, op elk niveau leer je iets nieuws. Bestel nu het boek inclusief cursus van 79,90 voor 49,95 euro.

Bestel hier het boek inclusief cursus.

Diafragma, sluitertijd en iso

Hoe zorg je dat je foto een goede belichting heeft, weinig ruis en mooie scherptediepte? In een van de eerste hoofdstukken krijg jij het antwoord.

Accesoires

Het gebruik van een statief, verschillende filters en nog veel meer.

Camera's

Je leert welke soorten camera's en objectieven er zijn en welke bij jouw fotografiewensen past.

Compositie

Fotograferen gaat verder dan beheersing van je camera; een goede compositie is een van de sleutels tot succes. In deze cursus maak je kennis met de compositieleer.