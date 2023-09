In vrachtwagen opgesloten vrouwen bellen BBC-journalist en worden gered

De Franse autoriteiten hebben zes vrouwen gered die vanuit een vrachtwagen contact hadden opgenomen met een journalist van de Britse omroep BBC. Die had alarm geslagen. Het gaat vermoedelijk om vrouwen uit Vietnam en Irak.

De vrouwen waren volgens BBC News in paniek en hadden in het voertuig moeite met ademen. De vrachtwagen had naar Engeland moeten rijden, maar de inzittenden kregen de indruk dat de bestuurder was omgekeerd. Het zou ijskoud zijn geweest in de wagen, waarin ook bananen werden vervoerd.

De inzittenden zochten daarop telefonisch contact met de journalist. De vrouwen zaten op dat moment al ruim tien uur in de vrachtwagen. De journalist had in 2019 verslag gedaan van de geruchtmakende dood van 39 Vietnamese migranten in een afgesloten koelwagen in Essex. De verslaggever had toen ook veel contact met de Vietnamese gemeenschap en is mogelijk daarom door de vrouwen gebeld.

Een van de vrouwen stuurde filmpjes en deelde haar locatiegegevens. Daaruit bleek dat de vrachtwagen zich in de buurt bevond van het Franse Dracé, iets ten noorden van Lyon.