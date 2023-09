Russische oppositieleider Navalny wordt verplaatst naar zwaardere gevangenis

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Russische oppositieleider Alexei Navalny zegt dat hij wordt overgeplaatst naar de "zwaarst mogelijke gevangenis". Dinsdag kreeg de Kremlin-criticus te horen dat zijn hoger beroep werd verworpen. Hij moet een gevangenisstraf van negentien jaar uitzitten.

Navalny zal naar eigen zeggen in ieder geval twaalf maanden naar een zogeheten EPKT, een isolatiecel, worden overgeplaatst. De Russische oppositieleider stelt dat hij daarheen moet omdat hij volgens de rechtbank "onverbeterlijk" zou zijn, schrijft The Guardian .

De bekende Kremlin-criticus is herhaaldelijk veroordeeld in zaken die hij politiek gemotiveerd noemt. De veroordeling tot negentien jaar cel kwam boven op een eerdere gevangenisstraf van meer dan elf jaar. Omdat van een eerlijk proces geen sprake is, stond de celstraf van tevoren al vast.